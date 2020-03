Un premier décès au coronavirus enregistré au Maghreb

Un premier décès au coronavirus a été confirmé ce mardi 10 mars à Casablanca, selon le ministère de la Santé marocain.



La propagation du coronavirus au Maroc

Le nombre total de cas de contamination au Maroc est passé à trois.Le patient décédé, arrivé au Maroc depuis la ville italienne de Bologne, est une femme marocaine de 89 ans qui souffrait de maladies respiratoires et cardiaques, indique le ministère dans un communiqué.Le Maroc a annulé tous les voyages à destination et en provenance de l'Italie et interdit aux supporters d'assister à des matchs de football. Le pays a également annulé des événements impliquant des voyageurs étrangers, ainsi que tout rassemblement de plus de 1.000 personnes par mesure de précaution pour éviter une propagation du virus

Dès la déclaration de cas d’infection au Covid-19, le Maroc a mis en place un comité national de pilotage. Selon ce dernier, le pays se trouve actuellement dans la première phase de son plan de veille et de riposte au coronavirus. Il passera à la deuxième si le nombre de cas suspects dépasse les 200, et celui des confirmés les 50.