Un médecin spécialisé se dit «effrayé» par la «panique» que pourrait engendrer le coronavirus

Un médecin spécialisé a posté un message sur les réseaux sociaux pour mettre en garde contre le climat d’incertitude et de panique qu’entraîne l’épidémie due au coronavirus. Il appelle au calme et au bon sens.

Dans un message posté sur son compte Facebook, Abdu Sharkawy, spécialiste des maladies infectieuses et affecté au département d’infectiologie de l’Université de Toronto, a expliqué craindre un changement dans les comportements et les mœurs, plus encore qu’une propagation de l’épidémie. Le médecin affirme ne «pas être effrayé par le Covid-19», mais être plus préoccupé par une possible vague de panique et d’hystérie collective.

«Ce qui m’effraie, c’est la perte du sens commun et la vague de peur qui peut entraîner les masses dans une spirale envoûtante de panique», explique-t-il dans son post.

Un appel au calme

Le praticien fait ensuite référence à divers vols de masques de prot ection , et met en garde contre une possible pénurie, insistant sur le fait que les masques ne devraient être utilisés que par les professionnels de santé. Il dit également craindre une submersion des hôpitaux et des services d’urgences, par des personnes inquiètes à l’idée d’être infectées.

Face à ce climat d’incertitudes, le médecin en appelle à la responsabilité et au bon sens. Il insiste sur la nécessité de ne pas bouleverser son quotidien de fond en comble:

«Nous devons maintenir un certain degré de fonctionnalité dans notre vie quotidienne. Vous ne pouvez pas arrêter de vivre, vous ne pouvez pas arrêter d'utiliser les transports en commun, vous ne pouvez pas arrêter complètement de voyager, car l'économie mondiale et notre vie quotidienne dépendent de la capacité de maintenir ces choses au moins à un certain niveau, a encore déclaré le spécialiste au micro de CBC News.

Selon Abdu Sharkawy, la peur est amplifiée par une surmédiatisation de l’événement. Le praticien se défend pourtant de vouloir «banaliser la situation».

«Ce que je veux vraiment, c'est que les gens essaient de faire quelque chose de constructif qui les aidera à se protéger eux-mêmes, leurs familles, leurs communautés […] Il est important de prêter attention aux choses que nous pouvons faire dans notre vie de tous les jours[…]. Cela commence par se laver les mains, et garder un désinfectant avec vous, où que vous soyez», a-t-il encore expliqué à CBC News.