En Espagne, 2.000 cas de coronavirus et une centaine de morts de plus en 24 heures

L'Espagne, qui est le deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie, a vu le nombre de victimes du coronavirus exploser dans sa population au cours des dernières 24 heures avec 2.000 cas de contamination et une centaine de morts.

Le nombre total de personnes contaminées par le coronavirus en Espagne est sur le point d’atteindre les 8.000, tandis que 288 en sont mortes, a annoncé ce 15 mars le ministère espagnol de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, 2.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés, portant le nombre de personnes atteintes à plus de 7.700. Madrid, à elle seule, relève 3.500 cas. La maladie a fait une centaine de morts en 24 heures.

L'Espagne est le deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie.

D'après le bilan du ministère espagnol du 15 mars en matinée, 7.753 cas ont été détectés en Espagne, 44.439 en Europe et 152.428 dans le monde.

L'état d'alerte décrété

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a décrété la veille l'état d'alerte à la suite de la pandémie de coronavirus et a annoncé que le pays serait partiellement fermé pendant 15 jours. Un délai qui pourrait être prorogé si nécessaire avec l’accord du parlement.

L'état d'alerte permet notamment au gouvernement de limiter la circulation des personnes et de réquisitionner tout type de biens, a précisé l'AFP.

Les Espagnols peuvent aller au bureau -mais la priorité revient au télétravail-, se rendre dans les pharmacies, les banques et les stations-service ainsi que faire leurs courses. Les employés des magasins et leurs clients doivent pourtant respecter une distance minimale d’un mètre les uns avec les autres. Les transports automobiles, ferroviaires et maritimes sont réduits de moitié. Ces mesures entreront en vigueur à partir de 8h00 lundi 16 mars et le resteront pendant 15 jours.