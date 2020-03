Un acteur de Game of Thrones testé positif au coronavirus

Celui qui a joué Tormund Giantsbane dans la série fantastique Game of Thrones a annoncé avoir été testé positif au Covid-19. Selon la vedette, il présente de «légers symptômes de rhume» et reste chez lui en Norvège.

L’acteur de Game of Thrones Kristofer Hivju a annoncé le 16 mars sur Instagram avoir été testé positif au coronavirus. La star de la série fantastique s’est auto-isolée à la maison avec sa famille, en Norvège.

«Navré de vous dire qu’aujourd’hui, j’ai été testé positif pour le Covid-19, le coronavirus. Ma famille et moi-même nous isolons à la maison aussi longtemps qu’il le faudra. Nous sommes en bonne santé – je présente de légers symptômes de rhume», a-t-il écrit.

Il a exhorté les gens à être extrêmement prudents et à tout faire pour arrêter la propagation du virus.

«Ensemble, nous pouvons lutter contre ce virus et éviter une crise dans nos hôpitaux. Veuillez prendre soin les uns des autres, gardez vos distances et restez en bonne santé!» a ajouté Kristofer Hivju.

Acteurs touchés par le Covid-19

De plus en plus de célébrités, de hauts fonctionnaires et de représentants politiques connus rejoignent les rangs des personnes infectées.

Tom Hanks, acteur américain aux multiples Oscars, était avec sa femme en Australie pour tourner un film biographique sur Elvis Presley, quand les deux hommes âgés de 63 ans ont contracté la maladie

L'actrice française et mannequin d'origine ukrainienne Olga Kurylenko, connue pour son rôle de James Bond girl dans le film Quantum of Solace, a écrit sur les réseaux sociaux: «Enfermée à la maison après avoir été testée positive pour le coronavirus. Je suis malade depuis près d'une semaine maintenant. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux!».