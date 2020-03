Le confinement total en Italie fait revenir les dauphins dans un port de Sardaigne – vidéo  

Alors que l’Italie se trouve en confinement total à cause du coronavirus qui a déjà touché plus de 31.000 personnes et en a tué plus de 2.500, des témoins ont pu filmer en Sardaigne des dauphins profitant de l’occasion pour s’approcher des quais.

Alors que les Italiens sont confinés et qu’il n’y a pratiquement plus de touristes dans le pays, la situation causée par la propagation du coronavirus a fait malgré tout quelques heureux. Le port de Cagliari, en Sardaigne, est maintenant déserté par les ferries et autres embarcations. Ainsi en l’absence de touristes, des animaux marins se risquent à approcher les rivages au plus près.

Des dauphins ont ainsi été récemment aperçus le long des quais.

Une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, montre ces animaux marins en train de jouer avec l’équipage du Luna Rossa, des marins préparant la Coupe de l’America 2021, comme le précise l’agence de presse italienne Ansa. La séquence est désormais devenue virale.

En Sardaigne, Les dauphins ont profité de l'absence de ferries pour revenir dans le port pic.twitter.com/Zgb50bjkmJ — J-C.audou-1 (@Jcaud1) March 16, 2020

D’après la source italienne, le dauphin est même devenu la mascotte des marins.

Influence du confinement sur la nature à Venise

Le confinement a également eu des effets positifs à Venise, où ses habitants ont remarqué que l'eau dans les canaux était devenue beaucoup plus claire et que la faune y était revenue. Avec la diminution du nombre de piétons, de la circulation dans les canaux, des touristes et les musées fermés, les rues et les places de la ville italienne ont commencé à paraître plus propres.

Des internautes ont publié des vidéos montrant des dizaines de petits poissons nageant dans une eau transparente qui habituellement était beaucoup plus trouble et des cygnes et autres oiseaux glissant dans les cours d’eau.

La situation en Italie

L’Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus. Le nombre de cas de contamination y a dépassé 31.000, tandis que plus de 2.500 personnes sont décédées. Les habitants de ce pays sont désormais confinés pour éviter la propagation du Covid-19.