Voici pourquoi les clients achètent massivement du papier toilette

«Les gens se sentent dans une situation incontrôlable qui les effraie. Ils veulent agir mais sont impuissants alors, pour se calmer, ils investissent et achètent pour faire des réserves. S’ils sont menacés d’isolement, il y a un désir de réduire au maximum les restrictions matérielles», a-t-il expliqué, ajoutant que dans le cas des stocks de papier toilette, «certains psychologues y voient une expression de la lutte contre le dégoût» au niveau physique, provoquée par la peur de cette situation.

Nombreux sont ceux de par le monde qui stockent du papier toilette et des produits alimentaires alors que le coronavirus se propage et force certains pays à établir un confinement total. Les causes de ces achats de masse de produits et de biens de première nécessité, en particulier de papier toilette, tiennent au fait que les gens se sentent dans une situation ingérable, ce qui effraie. Ainsi, l’approvisionnement en besoins matériels dans ce contexte suscite un sentiment de tranquillité, a déclaré à Sputnik le directeur adjoint de l'Institut de psychologie à la clinique de Charite à Berlin, le professeur Hanns-Christian Gunga.

Selon M.Gunga, les gens sont guidés par des «arguments rationnels», faisant des stocks et choisissant des choses qui «ont une longue durée de conservation, comme des conserves, ou dont ils savent qu'ils en auront besoin à l'avenir». Le papier toilette répond aux deux critères: il «ne se gâte pas et il est absolument nécessaire», a-t-il ajouté.

De plus, le professeur a indiqué que le comportement des individus autour poussait également les autres à faire des achats supplémentaires «dans une situation extrême», car une personne qui «voit d'autres personnes faire des "stocks de hamster" ne veut pas se retrouver parmi ceux qui sous-estiment la situation d'approvisionnement».

Un virus pandémique

Le 11 mars, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la propagation du coronavirus dans le monde avait un caractère pandémique.

Depuis sa détection en décembre dernier en Chine, le virus a déjà touché plus de 200.000 personnes et en a tué plus de 8.200 dans le monde, selon le dernier bilan.

Panique dans des magasins français

Avant le confinement total en France annoncé par Emmanuel Macron à partir du 17 mars pour au moins 15 jours, les Français se sont rués sur les magasins pour faire des courses et stocker des produits alimentaires par crainte des pénuries et de l’isolement. La grande distribution a ainsi réalisé des ventes hors-norme et a battu des records, selon BFM TV.