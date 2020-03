L’OMS sur le coronavirus: les enfants sont eux aussi en danger

Même si jusqu'à présent, la quasi-totalité des enfants infectés par le nouveau coronavirus ont développé une forme bénigne de la maladie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'exclut pas une évolution sévère de Covid-19 chez les enfants, a souligné Maria Van Kerkhove, l’une des responsables techniques de l'OMS, lors d’une conférence de presse, mercredi 18 mars.

«Nous savons que les enfants peuvent contracter des maladies et être infectés par le coronavirus. Mais, en ce qui concerne le nombre de cas dans le monde, il y en a moins chez les enfants que chez les adultes. En général, la plupart des enfants qui tombent malades seront porteurs de la maladie sous une forme bénigne, mais ce n'est pas universel. Nous savons qu'en Chine, plusieurs enfants souffraient d'une maladie sévère et qu'un enfant est mort. Nous devons donc nous préparer au fait que les enfants peuvent développer une forme grave de la maladie, mais en général, ils y survivent facilement», a-t-elle déclaré.

Catégories à risque

Plus tôt, le biathlète français Simon Fourcade avait attiré l’attention sur ce problème, expliquant sur les réseaux sociaux que sa nièce de 6 semaines, contaminée, avait dû passer plusieurs jours à l’hôpital. Il a alors critiqué ceux qui affirmaient que le virus était dangereux uniquement pour les personnes âgées.

Comme il est indiqué dans la section FAQ du site de l’OMS, les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé «ont plus de risques de présenter des symptômes graves». Pour freiner l’expansion de la pandémie due au nouveau coronavirus, nombre de pays, dont la France, ont appelé cette catégorie de la population à éviter les déplacements sans nécessité et à rester autant que possible à domicile.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le stade de la pandémie pour le nouveau coronavirus le 11 mars. Un dernier bilan de sa propagation fait état d’environ 215.000 personnes infectées et de plus de 8.700 morts dans le monde.