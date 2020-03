Le taux de mortalité liée au Covid-19 serait plus bas en Chine que dans le reste du monde

La revue scientifique Nature Medicine a publié le 19 mars sur son site officiel une étude sur le nouveau coronavirus. La recherche relève que le taux de mortalité parmi les infectés à Wuhan, capitale de la province du Hubei, en Chine, où le premier cas de Covid-19 a été enregistré, est plus faible que la moyenne mondiale avec 1,4% contre 4,5%.

Virus dont la propagation est «difficile à contrôler»

«Avec un nombre reproducteur de base d'environ deux, nous pourrions nous attendre à ce qu'au moins la moitié de la population soit infectée, même en appliquant massivement des mesures d'atténuation», conclut l’étude.

Les personnes âgées dans le groupe à risques

Même si les données sur lesquelles l’étude se base ne sont pas exhaustives, les chercheurs s’accordent sur le fait que la transmission du Covid-19 est «difficile à contrôler».

«Contrairement à toute grippe pandémique ou saisonnière signalée précédemment, nous constatons que le risque d'infection symptomatique augmente également avec l'âge», est-il souligné dans l’étude.

En plus, les chercheurs évoquent une différence nette entre la pandémie en cours et toutes les pandémies précédentes et affirment que dans le cas du Covid-19 , plus une personne est âgée, plus elle est susceptible de développer des symptômes.

Le dernier bilan du nouveau coronavirus dans le monde fait état de 235.700 contaminés et plus de 9.780 morts, selon l'université Johns-Hopkins.