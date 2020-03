Seuls 43 % des Américains pensent que le Covid-19 est d’origine naturelle, selon un sondage

Aux États-Unis, les théories du complot sont légion. Un homme s’est même récemment donné la mort à bord d’une fusée le 23 février dernier en essayant de prouver que la Terre n’était pas ronde, mais plate. Concernant le coronavirus, la donne n’est pas vraiment différente. De nombreux citoyens américains remettent en question les explications mises en avant par les scientifiques concernant la provenance du virus.

29% of Americans think the coronavirus (COVID-19) was made in a lab, either intentionally (23%) or by accident (6%)https://t.co/xrXW654D3D pic.twitter.com/kEfVvNyZBY — Conrad Hackett (@conradhackett) March 18, 2020

​Comme on peut le constater dans ce sondage publié par le très réputé institut de recherche Pew aux États-Unis le 18 mars, plus de la moitié des sondés ne pensent pas que le Covid-19 soit un virus provenant de la nature. Au contraire, 23 % d’entre eux pensent que le virus a été réalisé intentionnellement dans un laboratoire, et 6 % d’entre pensent que le virus a été réalisé accidentellement dans un laboratoire.

Plus de 5.700 personnes contaminées dans le seul État de New York © AP Photo / Evan Vucci Trump discute avec Macron du coronavirus

Le sondage, réalisé sur une population adulte entre le 10 et le 16 mars, indique que 25 % déclarent ne pas être sûr de la provenance du virus, doutant donc de la version scientifique qui indique que ce virus viendrait de la nature et qu’il n’est pas une création humaine. Selon la même étude, 49 % des sondés pensent qu’un vaccin sera opérationnel d’ici un an ou plus.

Les États-Unis sont actuellement l’un des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus, avec à ce jour, plus de 14.200 cas confirmés, dont 5.700 pour le seul État de New York, et 218 morts. Les côtes et les grands centres urbains du pays sont particulièrement touchés.