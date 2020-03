Un porte-avion américain en Asie frappé de plein fouet par le coronavirus

Trois militaires qui se trouvaient à bord du porte-avions américain Theodore Roosevelt ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé mardi 24 mars lors d'un briefing au Pentagone le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Thomas Modly.

«Trois cas de Covid-19 ont été identifiés parmi le personnel à bord du porte-avions Theodore Roosevelt. Ce sont les premiers cas de Covid-19 sur un navire en service. Ces personnes ont été mises en quarantaine et doivent être extraites par avion du navire. D’ailleurs, ils pourraient quitter le navire dès aujourd'hui», a-t-il déclaré lors d'une conférence en ligne.

«Cependant, il est difficile d'associer les cas d'infection spécifiquement à cette visite au port. Nous avons des avions qui volent d'un navire à l'autre. Nous ne voulons donc pas affirmer que cela s'est passé exactement lors de cette escale au port», a expliqué M.Gilday.

De son côté, le chef d’État-major de la Marine des États-Unis, Michael Gilday, a déclaré que le porte-avions était entré dans le port il y a 15 jours.

Selon lui, le commandement du navire se concentre maintenant sur l'isolement de ceux avec qui les malades étaient en contact et n'a pas encore l'intention de mettre fin au service du porte-avions.

Le site The Hill a indiqué qu’au total 5.000 militaires servaient sur le Theodore Roosevelt. Pour l’instant, le porte-avions se trouve dans la mer des Philippines.

L’un des pays les plus touchés par le Covid-19

Détecté en décembre dernier en Chine, le coronavirus a déjà touché plus de 422.000 personnes et en a tué plus de 18.000.

Avec 804 morts et plus de 55.000 cas de contamination, les États-Unis sont devenus l’un des pays les plus touchés par la pandémie.