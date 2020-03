L'OMS explique comment prévenir la propagation du Covid-19

Alors que l’OMS constate une accélération de la pandémie, son directeur général a recommandé aux pays les moins touchés par le Covid-19 six mesures qui permettront de prévenir la diffusion du virus et donc d’éviter des restrictions sociales et économiques extrêmes.

Lors ‎du point de presse sur le Covid-19 du 25 mars, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a appelé les pays les moins touchés par le coronavirus à prendre des mesures drastiques afin d’éviter toute diffusion du virus, indique le site officiel de l’institution.

«Plus de 150 pays et territoires comptent encore moins de 100 cas [de contamination, ndlr]. En prenant ces mêmes mesures agressives maintenant, ces pays sont en mesure de prévenir la diffusion entre les communautés et d'éviter certains des coûts sociaux et économiques les plus graves observés dans d'autres pays», a-t-il précisé.

Selon lui, cela concerne particulièrement de nombreux pays vulnérables dont les systèmes de santé peuvent s'effondrer sous le poids du nombre de patients comme c’est déjà le cas parmi les plus touchés par le coronavirus.

Des mesures à prendre

Ainsi, il a recommandé six actions clés. Tout d'abord, il a appelé à développer, à former et à déployer le personnel de santé , deuxièmement, à mettre en place un système pour trouver chaque cas suspect au niveau communautaire, et troisièmement, à augmenter la production, la capacité et la disponibilité des tests.

En guise de quatrième mesure à prendre, il a recommandé d’identifier, d’adapter et d’équiper les installations qui sont utilisées pour traiter et isoler les patients, cinquièmement, d’élaborer un plan et un processus clairs pour mettre les contacts en quarantaine, et sixièmement, de recentrer l'ensemble du gouvernement sur la suppression et le contrôle du Covid-19.

Des conséquences à prévenir

«Les mesures agressives pour trouver, isoler, tester, traiter et retracer ne sont pas seulement le moyen le meilleur et le plus rapide d’échapper à des restrictions sociales et économiques extrêmes, elles sont aussi le meilleur moyen de les prévenir» a-t-il indiqué.

Selon le directeur général de l’OMS, ces mesures sont le meilleur moyen de supprimer et d'arrêter la diffusion, de sorte que lorsque les restrictions seront levées, le virus ne réapparaîtra pas.

Selon le dernier bilan, la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 21.000 morts avec plus de 471.000 cas officiellement diagnostiqués dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. La France recense plus de 25.200 cas d’infection au Covid-19. Au moins 1.330 personnes sont décédées.