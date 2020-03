Sputnik France change son logo pour encourager la lutte contre le coronavirus

Alors que la pandémie du nouveau coronavirus sévit dans le monde, l’hygiène personnelle et l’auto-isolement sont les précautions les plus élémentaires et les plus efficaces.

En restant chez soi, il est possible de sauver des vies. Les services d'information de RIA Novosti et les rédactions de Sputnik du monde entier passent progressivement en travail à distance, mais tous continuent à fournir à leurs lecteurs et abonnés les informations les plus actuelles et les plus fiables 24 heures sur 24.

L'auto-isolement est un moyen sûr et juste qui nous préserve nous et nos proches de la propagation du virus. C’est précisément ce que symbolise désormais la maison représentée graphiquement dans notre logotype. Dès aujourd’hui apparaîtront sur tous les sites de l'agence ainsi que sur leurs pages sur les réseaux sociaux cette nouvelle symbolique.

Ce logo ne restera pas éternellement mais il met en image notre réponse à la propagation du virus et notre appel à la participation active de chacun dans la lutte contre la pandémie. Les médias doivent aujourd'hui jouer un rôle essentiel dans l’information du public.

Restez à la maison et nous vous fournirons des informations opérationnelles sur les derniers événements, sur les méthodes de prévention et de protection contre la maladie.

Depuis sa détection en décembre dernier en Chine, le Covid-19 a déjà infecté des centaines de milliers de personnes et en a tuées des milliers à travers le monde, et ce nombre augmente chaque jour.

Toute mesure est vaine si nous ne nous aidons pas nous-mêmes. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire face à la menace. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de changer de logo.

«Prenez soin de vous et de vos proches et ne cédez pas à la panique!»