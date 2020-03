Il se déguise en chien pour sortir dans la rue en plein confinement - photo

Alors que de nombreux pays sont confinés pour lutter contre la propagation du coronavirus, certaines personnes tentent d’échapper à l’isolement. Un Espagnol a ainsi trouvé une manière étrange pour sortir de sa maison sans être arrêté: déguisé en chien, il s’est promené dans les rues.

Un témoin a partagé une photo de cette scène sur Twitter. On peut y voir l’individu marcher à quatre pattes dans les rues désertées de Tolède.

Toledo, barrio del Polígono.



Hay paseando un perro un poco raro... pic.twitter.com/9sSeDbcwwE — EL TALAVERANO (@Talaverano78) March 22, 2020

Le cliché a suscité de nombreuses réactions. Certains utilisateurs en ont été amusés, d'autres n'ont pas hésité à exprimer leur colère.

Selon le média Todo Noticias, des Espagnols indignés ont signalé ce comportement auprès des autorités de la ville.

La propagation du coronavirus en Espagne

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par le Covid-19. Selon le dernier bilan en date, plus de 65.700 personnes ont été contaminées et plus de 5.100 sont décédées.