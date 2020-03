Il se filme en train de lécher des produits au supermarché et se retrouve accusé de terrorisme – vidéo

Afin de prouver qu’il n’avait pas peur du nouveau coronavirus, un Américain de 26 ans s’est filmé en train de lécher des produits dans un supermarché et a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. La police lui est tombée dessus et l’a placé en garde à vue.

Le 11 mars, un jeune homme de 26 ans originaire du Missouri a publié une vidéo qui le montre en train de lécher des produits dans un supermarché Walmart. La police locale a reçu des signalements et a procédé à son arrestation lundi 23 mars pour «menace terroriste» au second degré, a relaté le média St. Louis Post.

«Qui a peur du coronavirus? Ne touchez pas votre bouche», a-t-il lancé, pas peu fier, avant de passer sa langue sur une rangée de déodorants. D’après les documents judiciaires, son geste a été commis «en dépit du risque de l’évacuation, de la mise en quarantaine voire de la fermeture du magasin Walmart».

Le mis en cause était déjà connu des services de police, condamné notamment pour un cambriolage et un vol d’armes en 2013 et des troubles à l’ordre public en 2016.

Poursuites pour menace terroriste

«Nous prenons cet incident très au sérieux, particulièrement en raison de cette maladie infectieuse qui touche l’État et le pays», a déclaré le lieutenant Justin Unger à NBC News en commentant l’arrestation pour «menace terroriste».

Selon l’avocat de l’accusé, la vidéo a été tournée le 10 mars, soit la veille de la classification du Covid-19 par l’OMS en tant que pandémie. «Une conduite immature le 10 mars est perçue complètement différemment à nos yeux aujourd’hui», a-t-il argumenté.

Dès lors, il estime que «tout a changé à une vitesse fulgurante, et cela ne devrait pas s’appliquer rétroactivement pour changer un comportement de mauvais goût et impulsif en menace criminelle terroriste».