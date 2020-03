Le coronavirus donne un brin d’humour à des annonceurs publicitaires

La pandémie a créé une réalité nouvelle au sein de laquelle les besoins des gens ont évolué. Il en va par conséquent de même pour les annonces publiées par des prestataires de services, notamment dans le domaine du logement.

Ainsi, une agence immobilière propose des appartements à New York «complètement libres de coronavirus» (Completely Сorona Free).

«Libre du corona! Personne n’y a logé depuis le début de l’épidémie à New York (aucun locataire depuis le 5 mars). Propre et désinfecté. Un lieu idéal pour s’isoler ou se confiner. La cuisine est complètement équipée de tout le nécessaire, la nourriture pourrait être également commandée dans des restaurants voisins», indique l’annonce pour un appartement de Manhattan.

Certaines sont sérieuses, d’autres teintées d’humour.

Une librairie anglophone a annoncé que les livres sur la fin du monde avaient été déplacés du rayon science-fiction à celui sur l’actualité.

Des salles de cinéma américaines ont annoncé la fin des séances avant que la vie ne redevienne semblable à celle du cinéma.

«Je n’ai plus de vin»

En Italie, qui vit actuellement des heures sombres, des «flashmobs» sont organisés depuis les balcons, pendant lesquels les gens montrent des pancartes affirmant que tout ira bien.

Un habitant de Rome en a déployé une avec un appel au secours: «Je n’ai plus de vin».

Bodo Ramelow, ministre-président de Thuringe, qui a autorisé la vente des glaces et des saucisses locales dans la rue, a rappelé via Facebook aux vendeurs et aux acheteurs la nécessité d’observer une distance de sécurité.

«Faites attention à la distance et faites attention à la voie d’infection. Léchez de la glace, mais ne l’infectez pas», a-t-il suggéré.