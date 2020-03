Ce que se sont dits Poutine et Trump lors de leur appel téléphonique

Le Kremlin a précisé ce que se sont dits Vladimir Poutine et Donald Trump lors d’un entretien téléphonique de ce lundi 30 mars. Les deux chefs d’État ont notamment exprimé leur préoccupation face à la propagation à grande échelle du coronavirus et se sont penchés sur la situation sur le marché mondial du pétrole.

Les Présidents Poutine et Trump ont exprimé, lors d’un appel téléphonique, leur inquiétude face à la propagation à grande échelle du coronavirus, a annoncé lundi 30 mars le Kremlin.

«Les chefs d'État se sont déclarés très préoccupés par l'ampleur de la propagation du coronavirus dans le monde et se sont informés des mesures prises pour contrer cette menace en Russie et aux États-Unis. Ils ont discuté des possibilités d'une interaction plus étroite entre les deux pays dans ce sens», a indiqué le service de presse du Kremlin dans un communiqué.

«La discussion a en outre porté sur l'état actuel du marché mondial du pétrole. Les Présidents ont convenu d’organiser des consultations russo-américaines à ce sujet au niveau des ministres de l’Énergie», d’après le communiqué.

Ils se sont également penchés sur l’évolution des prix du pétrole.

Par ailleurs, MM.Poutine et Trump ont évoqué l’état des relations entre la Russie et les États-Unis et se sont mis d’accord de poursuivre leurs contacts personnels.

L’entretien s’est tenu à l’initiative des États-Unis, précise le Kremlin.