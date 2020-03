En Californie, des requins veillent au respect du confinement

Deux jeunes californiens qui surfaient en stand up paddle en dépit du régime de confinement décrété dans leur ville ont été attaqués par un requin. L’incident n’a pas fait de victime.

Dans certains endroits, violer le confinement est plus dangereux que dans d'autres. Et un couple de jeunes de la ville de Santa Cruz en Californie l’a appris à ses dépens.

Selon la chaîne KSBW, les deux adolsecents âgés de 15 surfaient en stand up paddle lorsqu’un requin les a attaqués, entraînant l’un d’eux dans l’eau. Mais ce dernier n’a pas pour autant perdu ses moyens. Il a avec dextérité assené un coup de poing au prédateur qui serrait la planche entre ses dents. Un réflexe qui a mis le prédateur en fuite.

Comme en témoignent les photos publiées sur Facebook, des traces de dents de requin sont bien visibles sur la planche:

L’incident a eu lieu tandis que la ville de Santa Cruz est en confinement à cause de la pandémie de nouveau coronavirus jusqu’au 7 avril. Les États-Unis sont aujourd’hui le pays le plus touché par le Covid-19 dans le monde, avec 164.610 cas confirmés et 3.170 décès, selon les estimations de l’Université John-Hopkins.