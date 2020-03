Сe que l’on sait de l'adolescente de 12 ans morte du Covid-19 en Belgique

La fillette de 12 ans qui est décédée samedi 28 mars en Belgique à cause du Covid-19 était originaire de Gand, selon les autorités de la ville flamande. L’adolescente a été à l’école jusqu’au 13 mars puis à la garderie mise en place dans son établissement scolaire, relate sudinfo.be.

L’échevine de l’éducation de Gand Elke Decruynaere a annoncé avoir «pris contact avec ses camarades de classe, ses parents, et les professeurs» et promis de «tout faire pour encadrer au mieux» les proches de la défunte.

Selon un porte-parole du Centre de crise, la petite fille avait de la fièvre depuis trois jours et a été «testée positive» au coronavirus. C’est le premier décès infantile rapporté en Belgique où plus de 700 personnes sont déjà mortes à cause de l’épidémie. Jusqu’ici, la plus jeune victime dans le pays était une infirmière dans le Limbourg âgée de 30 ans.

«Cette infection concerne tout le monde»

La chaîne publique flamande VRT affirme que la fillette n'avait apparemment aucun problème de santé avant d'être infectée par le nouveau coronavirus.

«Nous avons toujours rappelé que cette infection concerne tout le monde. Chaque tranche d’âge peut être vecteur de transmission du virus dans son entourage», a-t-il insisté.

Au micro de la RTBF, Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, a pour sa part répété que les enfants restaient «une population à très faible risque de complication sévère»: