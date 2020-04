Un avion de l'armée russe a décollé pour acheminer des équipements médicaux aux USA - vidéo

Un avion militaire russe chargé de masques de protection et d’équipements médicaux a décollé de l'aérodrome de Chkalovsky à destination des États-Unis, a annoncé le 1er avril le ministère russe de la Défense.

МО РФ показало самолет, который отправился в США с аэродрома Чкаловский. На борту самолёта Минобороны - лекарства и оборудование для диагностики коронавируса. pic.twitter.com/VI3GHTcEvZ — Юлия Витязева (@Vityzeva) April 1, 2020

​L’appareil en question est un An-124-100 Ruslan, a précisé le communiqué. Il s'agit du second plus gros modèle d’avion au monde produit en série. L'appareil a fait escale à l'aéroport international de Shannon, en Irlande, à en juger d'après les données de surveillance de sites spécialisés occidentaux.

En rupture de stock

Les États-Unis ont pratiquement épuisé leurs réserves d’urgence de moyens de protection individuelle utilisables pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a pour sa part fait savoir Reuters en citant des responsables du département américain de la Sécurité intérieure.

Ces kits comprennent des masques, des respirateurs, des gants, des blouses et des écrans faciaux. Une petite quantité de ces équipements a été mise de côté pour les besoins des services d’urgence fédéraux, selon l'un des responsables sous couvert d’anonymat.

Pronostic de la Maison-Blanche

Selon l'Université Johns-Hopkins, les États-Unis ont enregistré plus de 188.000 cas du nouveau coronavirus , avec plus de 3.800 décès. Le nombre de victimes pourrait atteindre les 100.000 personnes selon un scénario favorable et 2,2 millions en cas de scénario défavorable, d’après des analyses publiées le 31 mars par le service de presse de la Maison-Blanche.

Les experts prévoient un pic de mortalité aux États-Unis vers le 15 avril, avec 2.214 victimes en une journée. Le taux de mortalité devrait ensuite baisser progressivement pour atteindre 250 morts par jour d’ici le 1er juin et moins de 100 morts vers le 1er juillet.

Aide russe à l'Italie

Avant d’envoyer de l’aide aux États-Unis, la Russie a dépêché 15 avions en Italie, le pays européen le plus touché par la pandémie, entre les 22 et 25 mars. Ils ont transféré en Italie une centaine de médecins russes ainsi que des brigades d’infirmières et des équipements de diagnostic et de désinfection.