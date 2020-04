L'Espagne devient le deuxième pays le plus touché au monde par le Covid-19, devant l'Italie

Avec plus de 7.500 nouveaux cas enregistrés en 24h, l'Espagne dénombre désormais au total 117.710 personnes infectées par le Covid-19, selon le ministère de la Santé du pays.

Pour le deuxième jour consécutif, l’Espagne, désormais deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, répertorie plus de 900 décès supplémentaires. Durant ces dernières 24h, le pays a recensé 935 nouveaux cas.

Au total, il compte à ce jour plus de 117.000 cas, a annoncé le gouvernement.

Ainsi, en nombre de cas, elle dépasse l'Italie qui recense un peu plus de 115.000 personnes infectées, selon le dernier bilan annoncé par ce pays.

La pandémie a emporté la vie de 10.935 personnes dans le pays. Cependant, en dépit de la lourdeur du bilan humain, les autorités constatent le ralentissement du rythme de progression des nouveaux cas.

Alors que près de 47 millions d'Espagnols restent confinés chez eux depuis le 14 mars, le gouvernement a encore renforcé ses mesures en décrétant dimanche pour deux semaines l'arrêt des activités économiques non-essentielles, selon l'AFP.

La propagation du coronavirus en Europe

Le Covid-19 s’est propagé à des dizaines de pays, dont à ceux du Vieux Continent, en moins de deux mois depuis que la maladie a été dépistée en Chine en décembre 2019. Après les États-Unis qui arrivent pour le moment en tête en termes de personnes infectées à travers la planète, avec plus de 240.000 cas détectés, suivent deux pays européens, l'Espagne et l'Italie, selon le dernier bilan à jour.