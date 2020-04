Faute de blouses, le personnel d’un centre médical US utilisera des sacs-poubelles et des imperméables

Alors que la pandémie de coronavirus sévit dans le monde entier, plusieurs pays font face à une pénurie de matériel. Le président d’un centre médical de Brooklyn a ainsi annoncé à CNN que ses médecins utiliseront des imperméables et des sacs-poubelles faute de blouses.

Les médecins et le personnel d’un centre médical de Brooklyn, situé à New York, aux États-Unis, seront forcés de porter des vêtements de pluie en plastique et des sacs-poubelles au lieu de blouses médicales, a déclaré à CNN samedi 5 avril le président du Centre médical SUNY Downstate, Wayne Riley.

Il a expliqué que l’établissement ne possédait des blouses médicales que pour un jour et demi.

«Nous ne pouvons pas attendre que la réserve nationale nous approvisionne. Comme nous le savons, la réserve de l’État est plutôt épuisée. Nous allons donc faire preuve de créativité», a expliqué M.Riley.

Situation aux États-Unis

Le nouveau coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a contaminé plus de 311.600 personnes et en a tuées plus de 8.400 aux États-Unis.

Le Président Trump a prévenu que les États-Unis entraient à présent dans «une période qui va être vraiment horrible» avec «de très mauvais chiffres».

«Ce sera probablement la semaine la plus dure», a déclaré M. Trump lors d'un briefing à la Maison-Blanche. «Il va y avoir beaucoup de morts», a-t-il ajouté.