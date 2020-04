Trois roquettes s'abattent près d'un site pétrolier US en Irak

Le site de la société pétrolière américaine Halliburton à Bassora a été visé par des roquettes ce lundi 6 avril, a confirmé l’armée irakienne dans un communiqué. Elles ont atterri près d'un quartier abritant des travailleurs étrangers dans l'industrie pétrolière irakienne, mais n'ont fait ni dégâts ni victimes.

Le quartier abrite des travailleurs étrangers et des bureaux de sociétés pétrolières étrangères ainsi qu’irakiennes, mais était largement inhabité ces dernières semaines en raison de l'évacuation de presque tout le personnel à cause du coronavirus.

Deux responsables de la société d'État Basra Oil Co. (BOC), laquelle supervise l'exploitation pétrolière dans le sud du pays, ont déclaré que l'attaque n'avait pas affecté les opérations de production et d'exportation. Des sources policières ont déclaré avoir trouvé un lance-roquettes et des roquettes non utilisées dans une zone agricole voisine.

L'attaque n'a pas été revendiquée pour l’instant. La police a déclaré avoir déployé des forces supplémentaires pour mener des opérations de recherche dans la région.