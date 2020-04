Le Kremlin réagit au décret de Trump sur l’exploitation US des ressources de l’espace

La présidence russe a dénoncé le décret signé par Donald Trump le 6 avril et établissant le droit de son pays à exploiter les ressources spatiales, à savoir la Lune et les astéroïdes.

«Cette sorte de privatisation de l'espace, sous une forme ou une autre, même si maintenant je trouve difficile de dire si cela peut être considéré comme une tentative de privatiser l'espace, serait inacceptable», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point de presse.

Il a souligné que cette situation devait encore être étudiée d'un point de vue juridique. «Bien sûr, nous devons donner une évaluation juridique de ces décisions», a-t-il souligné.

Le décret en question

Donald Trump a signé un décret garantissant le droit des Américains à exploiter les ressources spatiales et a ordonné de négocier des accords avec d’autres pays dans un délai de six mois sur l'utilisation, le développement et l'extraction desdites ressources sur la Lune et d'autres corps spatiaux.