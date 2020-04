Le maire de New York indique les communautés les plus touchées par le Covid-19

Précisant qu’il s’agit de données préliminaires, le maire de New York a désigné le 8 avril les communautés de sa ville les plus mortellement touchées par le Covid-19. Selon lui, les Hispaniques représentent 34% des décès.

Alors que plus de 4.500 personnes ont perdu la vie des suites du coronavirus à New York depuis le début de l’épidémie, plus gros foyer dans le pays, le maire de New York Bill de Blasio a indiqué quelles populations de la ville étaient les plus touchées par la maladie.

Bien qu’il s’agisse de données préliminaires, le maire a déclaré le 8 avril lors d’un briefing à l’hôtel de ville de New York que les Hispaniques étaient les plus touchés.

D’après lui, ils constituent 34% du nombre des décès quand la communauté représente environ 29% de la population new yorkaise.

Viennent ensuite les Afro-Américains avec 28% et dont la population représente 22% des habitants de la ville.

New York, plus gros foyer américain de l’épidémie

New York reste la ville la plus touchée dans le pays. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, plus de 4.500 personnes ont trouvé la mort, d’après le comptage de l'Université Johns-Hopkins.

Selon un bilan établi par l'AFP le 9 avril à 11h00 GMT à partir de sources officielles, les États-Unis comptent au total 14.817 morts et 432.132 cas de contamination.