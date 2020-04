Un New-Yorkais placarde des affiches pour trouver l’âme sœur pendant l’épidémie de Covid-19

Un habitant de New York a accroché des annonces dans les parcs pour rencontrer une jeune fille «non infectée» par le Covid-19 en dépit du confinement, relate le New York Post.

Un New-Yorkais d'une trentaine d'années, à la recherche d'une petite amie non infectée par le coronavirus, a accroché des petites annonces dans toute la ville, y compris à Central Park, au lieu de préférer les applications en ligne, annoncé le journal The New York Post.

NYC man hangs fliers seeking 'germ free' girlfriend during coronavirus https://t.co/KGBUcarufA pic.twitter.com/14ffa8l3q2 — New York Post (@nypost) April 7, 2020

Les annonces présentent sa photo, son adresse électronique et un gros titre «Je cherche une fille pendant le coronavirus (et après)», le tout suivi d’une explication: «Homme de plus de 30 ans en bonne santé, attrayant et bien employé s'intéresse à la monogamie sans germes».

«J'étais célibataire quand le confinement a commencé et je me demandais comment et quand sortir ensemble serait à nouveau possible. La distanciation sociale a rendu difficile de nouvelles rencontres, et maintenant nous sommes tous masqués», a déclaré l’homme prénommé Brad, au New York Post.

Les candidates doivent être en bonne santé, propres et en bonne forme. Les annonces sont affichées dans les parcs et autres endroits où les femmes faisant du jogging peuvent les remarquer.

«C'est un moyen beaucoup plus ciblé et direct que les applications de rencontres, qui sont pleines de ceux qui ont déjà quitté la ville, de faux profils, etc. En plus, il y a ainsi beaucoup moins de concurrence. Ce n'est pas le moment pour des rendez-vous frivoles ou des relations occasionnelles. Par conséquent, j'aspire à une relation à long terme et monogame», a indiqué Brad.

Il assure avoir déjà reçu de nombreuses lettres de femmes intéressées par sa proposition et compte en rencontrer quelques unes «à deux mètres de distance», note le journal.

Covid-19 aux États-Unis

Selon les derniers chiffres publiés par l’Université Johns-Hopkins, environ 432.580 cas de Covid-19 ont été recensés aux États-Unis.

Près de 14.830 décès ont été recensés, dont 4.571 à New York, qui est la ville du pays plus touchée par l'épidémie.