Près d’une centaine de sud-coréens sortent de quarantaine et s’avèrent de nouveau positifs au coronavirus

Libérés de quarantaine, 91 patients considérés comme guéris du Covid-19, ont été de nouveau contrôlés positifs en Corée du Sud, indique Yonhap citant les autorités sanitaires du pays. Celles-ci s’apprêtent à définir si ces personnes sont contagieuses et estiment qu’il s’agit plutôt de réactivation du virus et non de réinfection.