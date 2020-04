Un convoi militaire de 35 camions part «renforcer la présence» US en Syrie, selon Sana

Citant des sources civiles, l’agence de presse syrienne Sana a rapporté ce samedi 11 avril le déplacement d’un convoi américain composé de «35 camions transportant des équipements, des véhicules militaires et du matériel logistique» sur le territoire du gouvernorat syrien d’Hassaké.

Selon l’agence de presse, le cortège est parti de Hassaké, capitale du gouvernorat, vers la ville d'Al-Chaddadeh, située dans le sud du gouvernorat. Le convoi se déplaçait sur l’autoroute reliant les deux gouvernorats d’Hassaké et de Deir ez-Zor.

«Les camions se sont dirigés vers le sud, probablement vers la ville d'Al-Chaddadeh, pour renforcer la présence des forces dans la région dans le but de créer une base militaire intégrée», ont déclaré les sources à Sana.

Un convoi US en provenance d’Irak?

Plus tôt cette semaine, le 6 avril, la chaîne de télévision syrienne Al-Akhbar a annoncé que le convoi composé de 35 camions et de camions-citernes, était arrivé à une base située dans la région de Tell Beydar, dans le gouvernorat syrien d’Hassaké, en provenance d’Irak.

Pour rappel, les forces armées américaines continuent de contrôler une partie des territoires dans le nord-est de la Syrie en coopération avec des unités arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS). La plupart des militaires américains se trouvent près des champs pétroliers et gaziers dans les gouvernorats d’Hassaké et de Deir ez-Zor.