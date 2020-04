Lutte contre le Covid-19: Édouard Philippe s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe

Le Premier ministre français a dit s'être entretenu avec son homologue russe Mikhaïl Michoustine au sujet de la lutte contre le Covid-19: «Coopération et solidarité entre la France et la Russie.»

Le Premier ministre français a dit s'être entretenu avec son homologue russe Mikhaïl Michoustine au sujet de la lutte contre le Covid-19. «Coopération et solidarité entre la France et la Russie», a-t-il tweeté.

Entretien téléphonique avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine. Coopération et solidarité entre la France et la Russie dans la lutte contre le #COVID19. pic.twitter.com/VdKVbSeqpA — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 14, 2020

La pandémie

Le nouveau coronavirus qui sévit dans la majorité des pays du monde a fait plus de 117.000 morts depuis son apparition en décembre en Chine, selon l'OMS. L'organisation a décrété l'état de pandémie le 11 mars.

Plus de 1,9 million de personnes ont déjà été contaminées et environ 120.000 en sont mortes, dont près de 15.000 en France. S'adressant le 13 avril à la nation, Emmanuel Macron a prolongé les mesures de confinement en vigueur en France depuis le 17 mars jusqu’au lundi 11 mai. Jusqu'à nouvel ordre, les frontières avec les pays non européens resteront fermées, a constaté le Président.