Quatre vagues de coronavirus pourraient frapper l’Europe et les USA dans ce cas de figure

Une «avalanche» de Covid-19 en Afrique subsaharienne et en Inde serait en mesure de provoquer «une deuxième», «une troisième», et «même une quatrième vague» de coronavirus dans les pays européens ainsi qu’aux États-Unis, a prévenu le professeur Lawrence Gostin de l’OMS à la BBC Radio 4.

Si le problème du nouveau coronavirus n'est pas réglé à l'échelle mondiale, l’Europe et les États-Unis seront de nouveau frappés par le virus à plusieurs reprises, a mis en garde le professeur Lawrence Gostin, directeur du Centre sur la santé publique et les droits de l’Homme de l’OMS le 15 avril dans l’émission Today de la BBC Radio 4.

Un virus incontrôlable

«Le Covid-19 est sur le point de traverser l'Afrique subsaharienne et peut-être le sous-continent indien comme une avalanche», a précisé le spécialiste.

Selon lui, même si les États-Unis et l'Europe réussissent à maîtriser les épidémies de coronavirus, celui-ci y reviendra, surtout «si le Covid ravage d'autres parties du monde, dans cette société interconnectée dans laquelle nous vivons».

«Et en réalité, je peux déjà prédire que si cela devient incontrôlable dans ces pays à faible revenu, nous verrons aux États-Unis et en Europe une deuxième, et une troisième vague, et même une quatrième vague de Covid», a-t-souligné.

Le bilan dans le monde

Plus de deux millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 131.000 décès, selon un comptage réalisé par l'AFP le 15 avril à 19h00 GMT à partir de sources officielles.

Les États-Unis paient le plus lourd tribut, avec 28.326 décès pour plus de 637.000 cas. Viennent ensuite l'Italie (avec 21.645 morts), l'Espagne (18.579), la France (17.167) et le Royaume-Uni (12.868).

Quant à l’Afrique, le nombre de personnes infectées par le coronavirus sur le continent a atteint 16.285, tandis que 874 personnes sont mortes et 3.142 ont été guéries, selon les données publiées le 15 avril par l'Union africaine sur son site officiel.