En excès de vitesse, il s’envole sur 60 mètres - vidéo choc

Le dimanche de Pâques, un fait divers exceptionnel a été filmé par une caméra de surveillance dans le village polonais de Rabien (centre du pays).



Une Suzuki Swift qui roulait à grande vitesse a percuté un rond-point et a pris son envol pour atteindre la hauteur de la caméra, soit environ six mètres.Selon le rapport de la police, le véhicule a atterri 60 mètres plus loin sur le territoire de la paroisse locale. Avant de s’écraser dans une dépendance, il a abattu un arbre et a frôlé la statue de Jean-Paul II.



Le conducteur a miraculeusement survécu à l’accident et a été transporté à l’hôpital. Une analyse sanguine a révélé qu’il conduisait en état d’ébriété.

La voiture n’est plus qu’un monceau de ferraille.