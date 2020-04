Poutine et Macron ont eu une conversation téléphonique

Le Président russe a discuté avec son homologue français, dans un entretien téléphonique le 17 avril, de l’épidémie de coronavirus et des mesures que prennent les deux pays pour contrer cette menace, a fait savoir le service de presse du Kremlin.

La conversation a eu lieu sur l’initiative de la partie française, souligne la source.

Le Président français a remercié son homologue russe pour son aide dans le rapatriement de citoyens français et dans le transport via le territoire russe d’équipements médicaux et de moyens de protection destinés à la France, ajoute le communiqué. Les deux Présidents se sont réciproquement informés des mesures prises en Russie et en France notamment en vue de minimiser les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.

Coopération aux niveaux bilatéral et international

Les deux parties se sont montrées disposées à maintenir la dynamique du développement de la coopération bilatérale et ont souligné l’importance du dialogue qui s’est noué entre les chefs de gouvernement des deux États.

L’entretien a également porté sur d’autres questions de portée internationale, dont le règlement du conflit en Ukraine, selon le service de presse.

MM. Poutine et Macron ont en outre examiné la possibilité d’organiser une rencontre de travail sous forme de visioconférence entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu.