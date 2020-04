L’Italie risque de perdre 60 milliards d’euros en raison de l’annulation des événements sportifs

Le montant total de toutes les pertes financières liées à la suspension des compétitions sportives en Italie sur fond de pandémie de coronavirus pourrait atteindre les 60 milliards d’euros, a fait savoir le portail Sportando en se référant à une étude du magazine le Corriere dello Sport.

Ces pertes risquent de compter pour 3,8% du PIB du pays, a indiqué l’étude, tandis qu’au niveau national, ce même produit intérieur devrait chuter de 9,1% cette année, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Près de 14 millions de personnes impliquées dans l’organisation et la tenue de divers événements sportifs pourraient être touchées. Parmi les organisations menacées le plus, c’est la Ligue de basketball italien qui pourrait perdre environ 50 millions d’euros, tandis que son chiffre d’affaires annuel est de 110 millions d’euros.

Situation en Italie

L’Italie est l’un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie de Covid-19. Selon l’Université Johns-Hopkins, plus de 175.000 personnes ont été testées positives au coronavirus à ce jour, tandis que plus de 23.000 sont décédées.

Le 18 avril, le plus faible nombre quotidien de morts depuis six jours, soit 482, a été enregistré en Italie. Même si des cas de contaminations continuent d’apparaître dans le pays, la voie du déconfinement a déjà été prise, avec la réouverture de certains des commerces non essentiels, tout comme en Autriche et au Danemark.