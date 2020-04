Une fillette de cinq ans est morte d'une complication rare du Covid-19

Une petite fille de cinq ans est décédée le 19 avril dans un hôpital de Détroit, aux États-Unis, des suites de complications liées au coronavirus, relate le journal The Detroit News.

Selon la source, elle a commencé à avoir mal à la tête le mois dernier. Les analgésiques n’ont rien pu faire. Un médecin lui a alors prescrit des antibiotiques et l'a renvoyée chez elle. Pourtant, son état ne s'est pas amélioré et elle a été emmenée à l'hôpital, où elle a été testée positive au coronavirus.

Après l’avoir examinée, les médecins ont découvert qu'elle avait développé une méningo-encéphalite, une complication rare du coronavirus. Cela a entraîné un gonflement du cerveau et des lésions du lobe frontal, comme l'ont expliqué au média ses parents. La fillette a alors été placée sous respirateur et s’est éteinte deux semaines plus tard, les docteurs suggérant une mort cérébrale.

Plus de 42.000 décès

Selon le bilan de l’Université Johns Hopkins du 21 avril, le coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a déjà touché plus de 787.000 personnes aux États-Unis. Le nombre de décès dans ce pays a dépassé les 42.000.