Les enquêteurs déterminent le déroulé d'une attaque de pirates au large du Nigeria

Des nouveaux détails ont été révélés dans le cadre d’une enquête judiciaire pour piraterie et enlèvement à bord d'un navire au large des côtes nigérianes en janvier quand deux Russes et un Indien avaient été pris en otages, informe le site du Comité d'enquête de Russie.

Les détails de l'attaque des pirates au Nigeria contre le navire Ambika avec des Russes à bord ont été publiés ce mardi 21 avril sur le site du Comité d'enquête de Russie.

Le 6 janvier de cette année, des hommes armés ont attaqué la drague pétrolière battant pavillon nigérian pour le voler. Les deux citoyens russes présents à bord lors de l'assaut ont été enlevés.

Au moment de l'attaque, le capitaine en second a sciemment échoué son bateau afin d'empêcher les pirates de le voler et de le saisir. Les assaillants ont alors enlevé trois membres d'équipage, deux Russes et un Indien. Ils ont ensuite réussi à échapper aux pirates et à prendre contact avec les forces armées nigérianes.

Le Bureau sud d'enquête sur les transports a ouvert une enquête judiciaire pour piraterie et enlèvement de personnes à bord d'un navire au large des côtes nigérianes.