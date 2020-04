Sputnik remporte le prestigieux Shorty Awards pour son reportage immersif «Paris Mayday»

Pour son reportage immersif Paris Mayday, tourné lors des événements du 1er mai 2019, Sputnik a décroché le Shorty Awards dans la catégorie Vidéo 360. Une récompense particulière puisque Sputnik concourait notamment avec Al Jazeera, DDB Chicago, Royal Caribbean International et la fondation Chan Zuckerberg Initiative de Mark Zuckerberg et sa conjointe Priscilla.

Prime à la neutralité journalistique

Ce prix vient souligner le travail de notre équipe mais met également en exergue le parti-pris de la neutralité journaliste prônée par l’agence. En effet, en donnant la possibilité aux spectateurs d’être au cœur de l’«action», nous les laissons se rendre compte de la difficulté du métier de journaliste de terrain. Entre mouvements de foule, jets de projectiles et de gaz lacrymogène, ou encore de grenades de désencerclement, cette vidéo témoigne des risques encourus lors de la couverture de manifestations violentes.

Une qualité d’information reconnue

Des conditions difficiles donc qui décuplent le mérite de notre correspondante. Et pour cause, avec une caméra tenue à la main ou parfois juste avec son smartphone, elle retransmet les manifestations en direct pendant plusieurs heures. Un travail d’ailleurs primordial puisque de nombreuses vidéos réalisées par notre correspondante ont été utilisées par les médias français et internationaux (TF1, Arte, Libération, France 5, TMC, 20 Minutes, France Info) et ont servi de preuve dans plusieurs enquêtes.

​Au-delà des confrères, ce sont les lecteurs qui ont plébiscité ses images. On pourrait citer la vidéo sur l’action des militants d’Extinction Rebellion qui comptabilise plus de sept millions de vues sur Facebook. Ou encore, la séquence montrant un journaliste recevant un jet de projectile dans son masque de protection vue plus de 465.000 fois sur Twitter.

Récompenser le meilleur du web

Les Shorty Awards sont une prestigieuse cérémonie annuelle récompensant les personnes et les organisations les plus influentes dans le monde des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok et autres. Parmi les anciens lauréats figurent Michelle Obama, Taylor Swift, Taylor Swift, Tyler Oakley, Casey Neistat, Hannibal Buress, Malala Yousafzai, Jenna Marbles, J.K. Rowling, Adele, et DJ Khaled. À cause du Covid-19, la remise des prix qui devait avoir lieu le 3 mai à New York se déroulera en ligne.

Dans cette édition des Shorty, les gagnants et les lauréats ont été sélectionnés par les membres de la Real Time Academy of Short Form Arts & Sciences, composée d'experts en publicité, médias, divertissement et technologie. Parmi les membres de l'Académie figurent Rosemary Mercedes, (vice-présidente et directrice de la communication, Univision), Sonal Dabral (directrice de la création du groupe et vice-présidente, Ogilvy & Mather), Matthew DiGirolamo (directeur de la communication, L'Oréal), Rebecca Messina (directrice du marketing mondial, Uber) et Lilian Tomovich (directrice de l'expérience et du marketing, MGM Resorts International).