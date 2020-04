Tom Hanks envoie une lettre au petit Corona, moqué pour son prénom

L'acteur américain Tom Hanks a écrit une lettre assortie d’un cadeau, une machine à écrire de marque Corona, à un garçon australien victime d'intimidations à cause de son prénom: Corona.

Tom Hanks, récemment guéri du Covid-19, a réagi à la lettre d’un Australien de huit ans qui voulait se renseigner de l’état de santé de l’acteur oscarisé et de sa femme, elle aussi infectée par le coronavirus, et racontait le harcèlement dont il était victime à cause de son prénom, Corona, relate BBC News.

«Cher ami Corona. Ta lettre nous a beaucoup fait plaisir à ma femme et moi. Merci d’être un si bon ami, les amis se font du bien quand ils sont malheureux», a écrit Tom Hanks.

«Tu es la seule personne à ma connaissance possédant le nom de Corona, comme l’anneau autour du soleil, une couronne», a-t-il ajouté.

Une machine à écrire Corona offerte

De plus, Tom Hanks a adressé un cadeau au petit Australien. Il lui a envoyé la machine à écrire de marque Corona qu’il avait utilisée pendant sa quarantaine.

«Demande à un adulte de te montrer comment cela fonctionne. Et utilise-la pour m’écrire», a-t-il ajouté.

Ravi d'avoir un ami aux États-Unis

La famille de Corona a déclaré au média australien Nine News, qui avait aidé le garçon à transmettre sa lettre à Tom Hanks, qu’il était ravi d'avoir un «nouvel ami aux États-Unis».

Corona a contacté Hanks en raison de son rôle de Woody dans les films Toy Story, a expliqué sa famille.

Le comédien américain Tom Hanks et sa femme Rita Wilson étaient parmi les premières célébrités atteintes par le coronavirus alors qu'ils séjournaient en Australie en mars 2020.

Après deux semaines de quarantaine dans le pays, le couple, guéri, est finalement rentré à son domicile de Los Angeles.