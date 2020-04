Le bilan mondial du Covid-19 dépasse les 200.000 morts

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 200.000 victimes à travers le monde, selon les dernières évaluations de l'Université Johns-Hopkins.

Toujours selon ses calculs, le nombre total des cas d'infection par le nouveau coronavirus s'est élevé à 2.865.938, tandis que plus de 810.000 personnes en ont guéri.

Les États-Unis restent de loin le pays le plus frappé par la pandémie, avec plus de 920.000 cas confirmés et près de 53.000 décès.

Pour la France, l'Universite donne les chiffres de près de 160.000 cas d'infection et de plus de 22.000 morts. La direction générale de la Santé a constaté samedi 369 nouveaux décès en 24 heures tout en soulignant que le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuivait sa baisse.