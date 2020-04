Les Berlinois manifestent contre le confinement - vidéo

Une manifestation de protestation contre le confinement dû au Covid-19 a rassemblé samedi 25 avril des centaines de personnes dans le quartier de Berlin-Mitte, au centre de Berlin, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.

L’action devait initialement se dérouler sur la Rosa-Luxemburg-Platz, mais la police a bloqué les rues y attenant. À 15h30, heure prévue pour le rassemblement, une centaine de personnes se trouvaient sur la place, alors que les autres manifestants se sont réunis sur les rues voisines.

Les manifestants ont réclamé de «rétablir leurs droits constitutionnels» et dénoncé les mesures de restriction qu’ils considèrent comme violant leurs droits civiques et économiques. Ils portaient notamment des banderoles «Cessez de violer les droits civiques!», «Réveillez-vous! Que se passe-t-il avec la Constitution?» et «Ceux qui croient que la baisse du taux d’infection est lié au confinement croiraient aussi que cela provoque le beau temps».

Certaines personnes ont amené des tapis de yoga et ont médité en pleine rue.

Avec ou sans confinement, le risque est le même?

«Je considère que ces mesures ne constituent même pas une violation des droits constitutionnels, mais leur abolition. La situation autour du coronavirus ne nécessite pas de telles mesures, car le taux de reproduction de base du virus est le même qu’avant l’adoption de ces mesures, à savoir moins de 1», indique à Sputnik Nebel, un ingénieur de 37 ans qui tient une pancarte floquée des armoiries de l’Allemagne avec l’inscription «Droits constitutionnels».

À son avis, il faut déconfiner, parce que «rien ne changera, la situation sera la même que dans le cas de la grippe». À la remarque que la situation n’a pas évolué «comme dans le cas de la grippe» en Italie ou à New York, il a noté qu’il s’agissait d’une «image déformée par les médias» et que «le risque de mourir des suites du coronavirus et d’une autre cause était le même».

Une manifestation de courte durée et sans incident

La police a rappelé aux manifestants qu’il était interdit de se rassembler en groupes de plus de deux personnes selon les règles actuelles adoptées par les autorités de la ville pour lutter contre l'épidémie.

Environ une heure plus tard, suivant les appels insistants de la police, les manifestants ont commencé à se disperser.

La police n'a pas utilisé de moyens spécifiques pour mettre fin à l’action, mais a interpellé les plus actifs.