Des visons ont été contaminés par le coronavirus dans deux fermes des Pays-Bas

Le Covid-19 a été confirmé chez des visons dans deux fermes aux Pays-Bas, selon le ministère de l'Agriculture du pays. Les animaux souffrent de problèmes de digestion et de respiration.

Des cas de coronavirus ont été confirmés dans deux fermes d’élevage de visons aux Pays-Bas, rapporte le site DutchNews en se référant au ministère de l'Agriculture qui a confirmé cette information dimanche 26 avril.

Selon la source, les animaux ont été testés après avoir développé une variété de symptômes, y compris des difficultés respiratoires et digestives. En outre, leur taux de mortalité était plus élevé que la normale, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les responsables ont décidé de tester les animaux après que plusieurs travailleurs dans les deux fermes ont également présenté des symptômes de coronavirus, bien qu'ils n'aient pas été testés pour la maladie.

D’après le média, près de 20.000 visons se trouvent dans les deux sites.

L'Institut national de santé publique a interdit une zone de quelque 400 mètres autour de chaque ferme aux marcheurs et aux cyclistes par mesure de précaution, tout en assurant qu'il n'y a aucun risque que le virus puisse se propager aux humains.

«Il n'y a actuellement aucune indication sur la possibilité que les animaux de compagnie ou les animaux de ferme aient un rôle dans la propagation du Covid-19», a souligné le ministère.

Les animaux contaminés par le coronavirus

Auparavant, quatre tigres et trois lions du zoo du Bronx, à New York, avaient été testés positifs au nouveau coronavirus et présentaient des symptômes typiques de la maladie dont la toux.

D’autres cas de Covid-19 chez des animaux ont été signalés par les autorités de Hong Kong. Elles avaient annoncé qu’il s’agissait du chat d’un patient atteint de Covid-19.

La situation aux Pays-Bas

Selon le dernier bilan de l’Université Johns-Hopkins du 27 avril, le coronavirus a infecté plus de 38.000 personnes et en a tuées plus de 4.400 aux Pays-Bas.