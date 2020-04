Tous les résidents des Ehpad de Wallonie vont être testés au coronavirus

Interdites depuis le 13 mars, les visites pourront bientôt reprendre dans les 602 maisons de repos de Wallonie. Comme l’a annoncé à Bel RTL la ministre wallonne de la Santé, le personnel et les résidents seront testés à partir du 3 mai.

Tout le personnel et les résidents des Ehpad de Wallonie seront testés au Covid-19 à partir du 3 mai, a annoncé ce 29 avril au matin la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, interrogée à distance par Bel RTL.

Selon elle, cette mesure pourra de nouveau rendre possibles les visites dans les maisons de repos et de soins, interdites depuis le 13 mars dernier.

«On doit y aller étape par étape [...] On commencera la semaine prochaine le testing dans les structures pour personnes handicapées et de santé mentale», a indiqué la ministre.

Deux priorités

La circulaire déterminant les modalités pratiques des visites a été publiée et envoyée le 28 avril aux 602 Ehpad de Wallonie. Elle s'articule autour de deux priorités: l'organisation des services des établissements et le respect de la volonté des résidents.

«Au-delà du cadre général et des procédures qui entourent ces prochaines visites, l’autorité wallonne veut garantir la santé et le bien-être des résidents, du personnel des maisons de repos et des familles», précise dans un communiqué Christie Morreale, en charge de la Santé en Wallonie.