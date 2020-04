Ces pays qui l'emportent sur le coronavirus et en profitent économiquement

L’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore la Corée du Sud ayant réussi à maîtriser la propagation du coronavirus, leur économie se relance peu à peu et attire des investisseurs, indiquent des experts cités par CNBC.

Tandis que de nombreux pays à travers le monde continuent de lutter contre la pandémie, certains pays dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud sont parvenus à la maîtriser, du moins pour l’instant, indiquent des spécialistes cités par CNBC.

Cela signifie que l’Asie contrôle la propagation du virus de manière plus efficace que l’Europe et les États-Unis, a déclaré Tapas Strickland, directeur de l'économie et des marchés à la National Australia Bank, cité par la chaîne.

Ceci permet à ces pays de relancer leur économie, a annoncé Kathy Lien, directrice générale de la stratégie de change chez BK Asset Management.

Ils «devancent les États-Unis en termes de reprise économique, ce qui devrait être extrêmement positif pour leur monnaie», a-t-elle ajouté. Les investisseurs reprennent confiance, leur devise sont donc en croissance.

Renforcement des devises

Par rapport à sa chute à la mi-mars, le dollar australien a bondi de 11,4%. Actuellement, l’Australie compte moins d’une dizaine de cas de contamination par jour, d’où un assouplissement de certaines restrictions.

Situation mondiale

Quant au dollar néo-zélandais, il a gagné environ 6,4% pour dépasser un taux de change à 0,60 dollar à la mi-mars. La même tendance s’applique au won coréen, lequel s'est affaibli début mars et a augmenté de près de 5% vers la mi-avril à mesure que les cas diminuaient.

Selon le bilan du 28 avril communiqué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le total des infectés par le Covid-19 dans le monde a atteint les 2.952.222 avec plus de 202.500 décès. La majorité des cas ont été signalés en Europe, pour un total de 1.386.693. Plus de 76.000 nouveaux cas et 3.932 décès ont été recensés dans le monde en 24 heures.

Les États-Unis restent le pays ayant recensé le plus grand nombre de cas d’infection: plus d’un million en plus de 57.000 morts, selon le dernier bilan de l’Université Johns Hopkins.