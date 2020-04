Elon Musk appelle à «libérer l'Amérique», indigné par la fermeture de ses usines durant le confinement

Le père fondateur de Tesla, frustré à cause du prolongement du confinement qui a mis un coup d’arrêt à ses usines à Fremont, en Californie, s’est indigné de la situation dans les réseaux sociaux. Très critique à l'égard des restrictions mises en place afin d’enrayer la propagation du Covid-19, Elon Musk a notamment appelé à «libérer l'Amérique» sur son compte Twitter le 29 avril.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Une panique «stupide»?

À cause de la décision des autorités californiennes de prolonger le confinement dans la région de la baie de San Francisco jusqu’à fin mai, annoncée lundi 27 avril, l’entrepreneur a dû annuler la réouverture de ses usines Tesla, initialement prévue pour le 4 mai, rapporte Reuters. Les usines de Musk ont arrêté leur travail fin mars après un début d’année prometteur, les chiffres d’affaires pour le premier trimestre 2020 pouvant augmenter de 30%, selon l’agence.

En appelant à «rendre aux gens leur liberté» dans un autre tweet publié le 29 avril, il a également partagé un article d'opinion selon lequel les mesures restrictives de confinement n’auraient pas sauvé de nombreuses vies.

Il est à noter que, depuis le début de l'épidémie, l’entrepreneur se montre sceptique quant à la dangerosité du virus. Ainsi, début mars, il a qualifié la panique autour du coronavirus de «stupide» en s’adressant à ses 33 millions d’abonnés sur Twitter.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

À ce jour, les États-Unis sont le pays le plus touché par le nouveau coronavirus. Plus de 58.000 Américains ont perdu la vie des suites du Covid-19 et plus d’un million de personnes y ont été contaminées.