«Je ne vous mentirai jamais»: la promesse solennelle de la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche

Kayleigh McEnany, la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, s’est engagée, au cours de son premier point de presse, à ne jamais mentir. C’est en réponse à la question d’un journaliste qu’elle a fait cette déclaration.

«Je ne vous mentirai jamais. Vous avez ma parole à ce sujet», a-t-elle souligné.

Kayleigh McEnany occupe ce poste depuis la mi-avril et devrait rompre ce qui était en passe de devenir presque une tradition: l’absence de toute conférence de presse depuis plus d’un an.

Elle a indiqué dans ce contexte qu'elle s’entretenait tous les jours avec le Président et que sa «mission» était de faire connaître son état d'esprit au public.

Stephanie Grisham, qui a occupé ce poste avant elle, n’avait jamais donné de conférences de presse, la dernière remontant à mars 2019 avec Sarah Huckabee Sanders. Donald Trump avait alors justifié la fin des points de presse à la Maison-Blanche en invoquant la «malhonnêteté» de la majorité des journalistes à son égard.

Kayleigh McEnany a été commentatrice sur les chaînes Fox et CNN avant de devenir porte-parole de la campagne 2020 de Donald Trump.