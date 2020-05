L’ambassade de Chine raille les volte-face des USA quant au Covid-19 dans une vidéo

Alors qu’une guerre de l’information au sujet du nouveau coronavirus oppose Pékin et Washington, l’ambassade de Chine en France a diffusé une vidéo humoristique avec pour thème la réponse américaine à la crise due au Covid-19.

Once Upon a Virus... pic.twitter.com/FY0svfEKc6 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) April 30, 2020

Cette animation de moins de deux minutes et entièrement en anglais reprend les mesures prises en Chine pour lutter contre la propagation du virus, tandis que les États-Unis, incarnés par la statue de la Liberté, les fustigent l’une après l’autre.

«On a découvert un nouveau virus, il est dangereux». «Ce n’est qu’une grippe», répondent les États-Unis. Et le dialogue se poursuit: «Restez chez vous»: «C’est une violation des droits de l’Homme», «Nous construisons un hôpital temporaire»: «C’est un camp de concentration», etc.

«Vous nous avez menti»

La vidéo évoque en outre les accusations de manque de transparence émises à l’encontre des autorités chinoises: «Vous nous avez menti», déclare la statue de la Liberté, et la Chine affirme en réponse avoir «rendu toutes ses informations publiques».

Les États-Unis sont de loin le pays le plus frappé par la pandémie due au nouveau coronavirus, qui a débuté dans la province chinoise de Wuhan. Selon les derniers chiffres de l’Université Johns-Hopkins, plus de 1,1 million d’Américains ont été infectés et plus de 65.000 en sont décédés.