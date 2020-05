À 104 ans, elle survit au Covid-19 après avoir résisté à la grippe espagnole et à un cancer

Une New-Yorkaise de 104 ans, qui a survécu à un mélanome en stade 4 et à la grippe espagnole, sans compter deux hanches cassées, s’est récemment rétablie du Covid-19, relate la chaîne de télévision CBS.

À 104 ans, Ida Acconciamessa, se remet d’une forme sévère de Covid-19 dans sa maison de retraite, Shipshead Centre for Nursing and Rehabilitation, à New York, a annoncé la chaîne de télévision CBS.

Testée positive au Covid-19, elle a ensuite dû recevoir de l'oxygène, a traversé une période de faiblesse où elle ne pouvait même plus manger ni parler.

Mais un mois plus tard, elle se remet du virus et ce ne serait pas étonnant, selon sa fille, Barbara Senese, qui rappelle que sa mère avait déjà survécu à la grippe espagnole, à un mélanome de stade 4, à une colite pseudomembraneuse et qu’elle avait eu deux hanches cassées par le passé.

«À 104 ans, je pense que c'est un miracle de survivre au Covid-19. Nous avons des personnes de 40 à 50 ans qui meurent des suites du coronavirus. Donc, à 104 ans - c'est merveilleux qu'elle ait pu survivre à tout cela», estime Marco Perrone, chef du service de soins infirmiers dans la maison de retraite cité par la CBS.

L’une des survivantes les plus âgées

Ida Acconciamessa est l'un des patients les plus âgés à avoir eu le Covid-19 dans le monde entier.

Auparavant, les médias ont annoncé qu’une Francilienne de 106 ans, Hélène Lefèvre, doyenne d’un Ehpad dans les Yvelines, a guéri du coronavirus sans être hospitalisée.

Une autre femme de 106 ans, qui elle aussi avait survécu à la grippe espagnole au début du XXe siècle, s’est remise du Covid-19 dans une maison de retraite en Espagne.