Maduro se dit la cible d’une tentative d’assassinat d’un groupe dont deux membres viendraient de la garde de Trump

Après que le gouvernement vénézuélien a annoncé le 3 mai avoir contrecarré une tentative d’invasion par voie maritime, le Président Maduro a déclaré que cette attaque avait eu pour objectif son assassinat.

Il s’agissait d’un groupe de «mercenaires» formés sur le territoire colombien, financé et soutenu par les gouvernements américain et colombien, a affirmé le chef d’État vénézuélien pendant son discours survenu en marge du sommet du Mouvement des non-alignés

Le Venezuela dispose de preuves, de témoignages et de vidéos confirmant que la formation du groupe a eu lieu en Colombie, a-t-il pousuivi.

​Origines de cette information

En se référant aux témoignages d’un fonctionnaire américain, Nicolas Maduro a affirmé avoir pris connaissance «des contrats signés par l’opposition vénézuélienne ayant pour mission de former un groupe de mercenaires et de terroristes pour attaquer le Venezuela et pour me tuer».

«L’objectif ultime était d’assassiner le Président vénézuélien. C’est une attaque terroriste en période de pandémie», a-t-il conclu.

Le personnel de Trump impliqué?

Suite à cet incident, 13 personnes ont été arrêtées, alors qu’elles s’apprêtaient à effectuer un coup d’État. Parmi eux, deux membres de la sécurité de Donald Trump, notamment Luke Denman et Airan Berry, a annoncé Maduro en montrant leurs passeports pendant son discours.

Une autre tentative

Les objets que les individus arrêtés avaient en leur possession «pour réaliser leur projet» ont été soustraits. Des billets en dollars, de la drogue, des téléphones satellite, des postes de radio et des jumelles de vision nocturne ont été retrouvés, a expliqué le Président.

La précédente tentative de meurtre contre Nicolas Maduro s’était déroulée le 4 août 2018 à Caracas, capitale vénézuélienne. Plusieurs drones chargés d’explosifs ont essayé d’attaquer le Président du pays et certains fonctionnaires, pendant son discours public consacré au 81e anniversaire de la Garde nationale. Les appareils ont été abattus par des tireurs embusqués.