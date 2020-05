Ce phénomène naturel au Kenya aspire tout ce qui l’entoure - vidéo

Un siphon naturel qui engloutit tout ce qui l'entoure a été filmé au Kenya. Sur une vidéo diffusée sur Internet, on voit de gros morceaux de terre disparaître dans ce «сratère».

Un siphon qui avale tout ce qui l’entoure a été filmé le 1er mai à Kericho, une ville à l'ouest de la vallée du Rift au Kenya, relate le site Explica.

Sur la séquence diffusée en ligne, on peut voir des torrents d’eau tourbillonnants engloutissant aussi bien les herbes que de grosses mottes de terre.

Selon la source, cela a été causé par de fortes pluies qui ont érodé le sol, provoquant des fissures jusqu’à son effondrement.

Environ 100 victimes

La région a subi de graves inondations et des glissements de terrain, ce qui a fait 100 morts et laissé près de 2.000 personnes sans abri, d’après le média.

On précise que la vallée du Rift est une zone tectonique active qui comporte une série de tranchées géologiques s'étendant sur environ 6.000 kilomètres. Elles sont en train de diviser la plaque africaine en deux parties.