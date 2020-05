L'élan «ne doit pas être arrêté»: Israël approuve la construction de milliers de nouveaux logements en Cisjordanie

Naftali Bennett, le ministre israélien de la Défense, a déclaré avoir approuvé la construction de plusieurs milliers de logements en Cisjordanie. Il s’agit en effet du groupe de colonies Goush Etzion, au sud de Jérusalem.

«Ce matin, j'ai autorisé la construction de milliers de nouvelles unités de logements à Efrat [village, ndlr] dans le Goush Etzion», est-il indiqué dans le communiqué ministériel.

Sur son compte Twitter, M.Bennett a par ailleurs souligné que «l'élan de la construction ne doit être arrêté à aucun instant».

Selon les médias israéliens, il s’agit d’un élargissement du village de 1.100 dounams ou 110 hectares.

Aujourd'hui, plus de 600.000 personnes habitent dans les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville annexé par Israël. La poursuite de l’installation des colons dans les territoires palestiniens est considérée comme la pierre d’achoppement des relations entre l’État hébreu et la communauté internationale. C’est aussi l’un des principaux obstacles à la paix avec les Palestiniens.