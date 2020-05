Trump torpille l’accord nucléaire iranien: c’était il y a deux ans

Le 8 mai 2018, Donald Trump retirait les États-Unis de l’accord de Vienne et anéantissait ainsi un accord historique qui avait pour but de contrôler le programme nucléaire iranien et de lever les sanctions économiques contre ce pays. Quel était l’objectif de Trump? Qu’est-ce qui a changé en deux ans en Iran? Réponses dans Désalliances en bref.