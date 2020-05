Trump appelle à retirer le prix Pulitzer aux auteurs des articles sur une «collusion avec la Russie»

Donald Trump a appelé à retirer les prix Pulitzer aux journalistes du Washington Post et du New York Times primés en 2018 pour leurs articles sur la collusion présumée avec la Russie compte tenu de la récente décision du département de Justice dans l’affaire Flynn, selon le Washington Times.

Il faut obliger les journaux ayant reçu le prix Pulitzer en 2018, pour avoir écrit des articles sur l’ingérence présumée de Moscou dans la présidentielle américaine, à rendre cette récompense, a déclaré le Président Donald Trump cité par le Washington Times.

«Ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des voleurs. Tous ces journalistes que nous voyons avec le prix Pulitzer devraient être obligés de rendre ces prix Pulitzer parce qu'ils avaient tous tort. Vous l'avez vu aujourd'hui, de nouveaux documents ont été publiés qui indiquent qu'il n'y avait absolument aucune collusion avec la Russie», a indiqué M.Trump à la Maison-Blanche.

Affaire Flynn

Le département américain de la Justice a demandé jeudi 7 mai d’abandonner les poursuites pénales contre l'ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, qui avait plaidé coupable d’avoir menti au FBI sur les échanges avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Sergueï Kisliak, dans les semaines précédant l'entrée en fonction de l'actuel Président américain.

Prix Pulitzer 2018

Une enquête de plus de deux ans menée par l'avocat Robert Mueller n'a trouvé aucune preuve de collusion entre les responsables de la campagne de Trump et Moscou lors de l’élection présidentielle de 2016.

En 2018, les journaux Washington Post et New York Times ont reçu le prix Pulitzer, le plus prestigieux du journalisme, pour leur couverture de l'enquête sur la Russie.

À l'époque, le conseil d'administration du prix Pulitzer a félicité ces médias «pour avoir mené sans relâche une couverture bien sourcée dans l'intérêt public qui avait considérablement amélioré la compréhension de la nation de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et ses liens avec la campagne de Trump, avec l’équipe de transition du Président élu et son éventuelle administration».

Selon M.Trump, il s'agissait de «fausses nouvelles».

«Les prix Pulitzer devraient tous être rendus parce qu’ils ont été attribués à tort […]. Et le comité Pulitzer, ou quiconque remet les prix, est déshonoré tant qu’ils ne rendent pas ces prix, car ils ont obtenu leurs récompenses pour ce qui s'est avéré être de fausses histoires», a noté le Président.

Il a ajouté qu’il pourrait présenter «une longue liste» de personnes dignes de cette récompense.